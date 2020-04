Monza, le priorità di Brocchi: “Classifica? Difficile pensare al calcio. La vita sarà vittoria più importante…”

L’emergenza coronavirus ha di fatto fermato il mondo dello sport. In modo particolare in Italia c’è grande fermentazione per quanto riguarda il calcio e la possibile ripresa dei campionati. Serie A, Serie B e Lega Pro attendono di sapere se i tornei andranno avanti e quali saranno i verdetti.

Prima di tutto, però, viene la salute degli italiani e dell’Italia e guai a parlare di lotta scudetto, promozioni o retrocessioni. Lo ha detto Cristian Brocchi, allenatore del Monza, intervenuto ai microfoni di RaiSport: “Aspetto che arrivino notizie positive sia per il calcio sia per il nostro Paese e per tutto il Mondo. In questo momento le nostre energie e i nostri pensieri devono rivolgersi a chi sta lottando fra la vita e la morte e penso che non bisogna fermarsi al proprio orticello anche se purtroppo in giro vedo che c’è ancora qualche stupido”.

CALCIO E VITA – “La priorità è tornare alla normalità, alla nostra quotidianità, questo è chiaro. Dopo la vita arrivano l’economia italiana e di riflesso anche il calcio”. E a proposito di pallone: “In questa situazione mantenere la forma al 100% è impossibile perché manca il campo e la palla, ma si può tenere una condizione accettabile per quanto ripartiremo. La classifica? In questo momento faccio fatica a parlare di promozioni o assegnazioni. La vittoria più importante sarà nella vita, ci sono tanti italiani che hanno e avranno problemi ad arrivare a fine mese e persino a dare da mangiare ai figli”.