Monza, Paletta sogna: “Ibra e Kakà possibili con Berlusconi”

Il Monza non si pone limiti. Dopo la promozione in Serie B, ecco che la squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani pensa ad una seconda meta: la massima serie. Ci crede la dirigenza e ci credono anche i protagonisti del campo, soprattutto se dovessero esserci innesti di valore come quelli ipotizzati nelle scorse ore.

A parlare del mercato e della campagna di rinforzo del club brianzolo ci ha pensato Gabriel Paletta, ex difensore anche del Milan, e fedelissimo dell’accoppiata Berlusconi-Galliani. “La promozione è una grande gioia. L’abbiamo ottenuta sul campo ancor prima che la rendessero ufficiale burocraticamente”, ha detto il centrale a Tuttosport. “Galliani quando si mette in testa una cosa è spietato e così anche io sono stato convinto a firmare fino al 2022. Serie A e mercato? Solo Galliani e Berlusconi possono creare queste aspettative. Io posso dire che mi piacerebbe giocare con Ibrahimovic e marcarlo, ma solo in allenamento. Kakà? Sarebbe bello lavorare con lui. Lasciamo lavorare i dirigenti. Con loro può succedere di tutto”, ha concluso Paletta.