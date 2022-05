Monza-Pisa, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:30

Monza-Pisa , andata della finale playoff Serie B, si giocherà questa sera, giovedì 26 maggio alle ore 20:30. Primo atto per capire quale delle due formazioni andrà in Serie A.

Ancora qualche dubbio di formazione per i due mister che dovrebbero mandare in campo le seguenti squadre:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Carlos Augusto, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Machin, D'Alessandro; Mota Carvalho, Gytkjaer. All. Stroppa

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Benali; Puscas, Sibilli. All. D'Angelo

Monza-Pisa è in programma come detto questa sera, giovedì 26 maggio 2022, nello scenario dello 'U-Power Stadium' di Monza, casa dei brianzoli. Calcio d'inizio previsto alle ore 20:30.

L'andata della finale dei playoff di Serie B tra Monza e Pisa sarà trasmessa da DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv o su console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile anche con dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Il match potrà essere seguito anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). L'altra opzione è rappresentata dalla piattaforma Helbiz Live , la cui applicazione è disponibile per smart tv.

Per chi volesse seguire la partita in streaming potrà farlo grazie all'app di DAZN , scaricabile su device con sistema operativo iOS e Android, oppure da pc tramite browser semplicemente collegandosi al sito ufficiale.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go; per quanto riguarda Helbiz Live, invece, il discorso si sposta sull'app dedicata o sulla pagina Facebook dell'azienda dove sarà possibile guardare l'evento in pay-per-view al costo di 3,49€.