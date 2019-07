Monza, show di Berlusconi al raduno: “Col pallone ci so ancora fare!…”

Il Monza riparte per una nuova stagione e non poteva mancare il sostegno del patron Silvio Berlusconi che ha dato ufficialmente il via al ritiro in vista del prossimo campionato. Il Cavaliere, infatti, si trovava ieri a Villa Gernetto per far sentire la propria vicinanza alla squadra che punta alla promozione in Serie B.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Berlusconi ha voluto pubblicare uno scatto in cui si mostra abile palleggiatore con il pallone e, con il solito carisma che lo contraddistingue, ha accompagnato la foto con un messaggio per i suoi calciatori: “Ho giocato anch’io a calcio ed ho voluto dimostrare a tutti i ragazzi del Monza che, col pallone, ci so ancora fare!”, ha scritto il patron biancorosso. Un bel modo per dare inizio alla nuova stagione caricando l’ambiente e strappando una valanga di like sui social…