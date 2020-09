Monza-Triestina Coppa Italia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Monza-Triestina accende questo martedì 29 settembre. Si gioca alle 20.45 la sfida di Coppa Italia tra le due formazioni. Padroni di casa reduci dal debutto in campionato in Serie B con un pareggio, ospiti che non sono nuovo a questa competizione avendo già giocato un primo turno eliminatorio contro il Potenza.

Monza-Triestina, le probabili formazioni

I padroni di casa allenati da msiter Brocchi dovrebbero schierarsi con lo stesso undici che ha dato certezze in campionato. Tra i pali ancora Lamanna. In difesa Donati, Bellusci, Paletta e Sampirisi. In mezzo al campo Armellino, Barberis e Colpani. Machin a sostegno di Maric e Gytkjaer che vorrà rifarsi dopo l’errore dal dischetto in campionato.

Gli ospiti scenderanno in campo col 4-3-3. Offredi in porta. Rapisarda, Ligi, Lambrughi e Brivio; Rizzo, Lodi, Maracchi in mezzo al campo. Tridente formato da Sarno, Granoche e Di Massimo.

Queste le formazioni:

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Armellino, Barberis, Colpani; Machín; Maric, Gytkjaer.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Ligi, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Lodi, Maracchi; Sarno, Granoche, Di Massimo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Monza-Triestina si giocherà, come detto, oggi martedì 29 settembre alle ore 20.45. Sede della gara sarà lo stadio U-Power Stadium, noto anche come Stadio Brianteo. La partita di Coppa Italia sarà trasmessa in televisione in chiaro da Rai Sport.

La partita si potrà dunque vedere direttamente sul piccolo schermo anche in HD basterà sintonizzarsi sul canale Rai Sport HD, numero 57 del digitale terrestre. Esiste però anche un’altra opzione per vedere live la gara, ovvero lo streaming. Infatti, la Rai offre anche la diretta gratis streaming. Basterà connettersi con qualsiasi dispositivo anche mobile, come smartphone, tablet, pc o notebook al sito della Rai o su Rai Play. In questo modo Monza-Triestina potrà essere seguita facilmente se in possesso di una connesione internet.

