Monza, verso “serata romantica” per Berlusconi e Galliani: amichevole… col Milan

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani di nuovo a San Siro a vedere il Milan ma soprattutto a… tifare per il loro Monza. Ritorno al passato per i due ex rossoneri che adesso sono alla guida del club brianzolo. Organizzata per settembre una bellissima e “romantica” amichevole tra i club.

Monza e Milan si sfidano

Ad annunciare la partita amichevole è il Monza che attraverso il profilo Instagram parla di “serata romantica” e il riferimento è al presente ma soprattutto il passato dei due massimi dirigenti brianzoli nel Milan. Il 5 settembre, a San Siro, andrà in scena un match tra le due società che preparano la nuova stagione. L’ambizione di Berlusconi e Galliani è quella di ritrovarsi faccia a faccia col passato, magari in Serie A tra un anno…