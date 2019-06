Morata “chiama” Padoin all’Atletico, la risposta è tutta da ridere: “Sì, Alvarito, vengo a…”

Come sappiamo, Simone Padoin lascerà il Cagliari dopo 3 stagioni. Ieri ha voluto ringraziare tutti tramite Instagram, dicendo che avrebbe voluto proseguire il percorso ma spesso capita che le cose non vanno come si desidera. In carriera il jolly classe 1984 ha vestito la maglia della Juventus per quattro stagioni e mezzo, vincendo 5 Scudetti, 3 Supercoppe italiane e 2 Coppe Italia. Uno dei suoi compagni di squadra per 2 stagioni è stato Alvaro Morata, che da gennaio veste la maglia dell’Atletico Madrid. L’attaccante ha commentato il post in cui Padoin annunciava l’addio al Cagliari scrivendo: “Vieni all’Atletico, Pado!”. Il siparietto social si è concluso con la risposta del difensore (o centrocampista): “Alvarito volentieri vengo a Madrid a curarti il giardino e a pulirti la piscina!”, con tanto di faccine che ridono e che inviano baci. I due sono amici e queste parole testimoniano l’affetto che intercorre fra di loro.