Morata e le critiche all’Europeo: “Certi giorni ho fatto fatica ad alzarmi”

L'attaccante spagnolo si racconta

Interessante intervista rilasciata dall'attaccante della Juventus e della Spagna Alvaro Morata a El Pais. Il centravanti si è soffermato soprattutto sulle critiche che spesso gli sono piombate addosso a seguito di alcune prestazioni opache. In modo particolare all'inizio dell'Europeo giocato in estate.

CRITICHE - "Di solito le critiche e i fischi non mi danno fastidio. Ma quando tutto questo diventa odio non lo accetto", ha detto Morata. "Ho visto bambini accompagnati da adulti che avevano i volti arrabbiati. Questo non fa bene. Però sono convinto che piano piano le cose stiano migliorando. La gente inzia a capire che quando sono in campo possono fischiarmi ma se sono in giro con la mia famiglia no".