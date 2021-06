Morata: “Futuro? Non so dove giocherò. E su Cristiano Ronaldo…”

Il centravanti spagnolo tra Euro 2020 e calciomercato

Redazione ITASportPress

Chiusa la stagione con la Juventus, Alvaro Morata si prepara ad un Europeo da protagonista con la Spagna. Il bomber spagnolo è intervenuto ai microfoni di Radio MARCA per parlare di diversi temi scottanti della sua attualità calcistica. Da torneo con le Furie Rosse sino al suo futuro che potrebbe anche non essere alla Vecchia Signora...

FUTURO - "Il mio futuro? Non lo so dove giocherò. Sono qui ora e Juanma (il suo rappresentante ndr) è quello che si occupa di tutto", ha detto Morata. "Non ho notizie e domani mi chiamerà e mi dirà: 'devi giocare qui'. Abbiamo una casa a Madrid e lì stiamo molto bene. In ogni caso posso dire che considerando gli ultimi 6-7 anni, questa è l'estate in cui sono più calmo".

NAZIONALE - Una serenità che dovrà quindi dargli modo di esprirmersi al meglio all'Europeo: "È stato un anno complicato. Alla fine in Nazionale la stagione non conta. L'importante è che tu abbia fatto bene per l'allenatore. Ho lavorato con la mia squadra tutto l'anno e non vedevo l'ora di essere qui e sono molto felice". "Il numero 7? È un orgoglio e anche una responsabilità. Sono cresciuto vedendo attaccanti che hanno indossato quel numero e sognando di indossare la maglia della Spagna con quel numero. Mi motiva molto". "Spagna senza Sergio Ramos? È un peccato che non fosse al top o che la decisione di Luis Enrique sia stata quella. Lo amiamo molto e ricordiamo tutti quelli che non ci sono. Ma noi dobbiamo andare avanti".

CRISTIANO RONALDO - Un pensiero anche su CR7 e il suo rapporto con lui: "È sempre stato buono. È vero che quando eravamo a Madrid la differenza di età si notava un po' di più. Io ero più un bambino e in diverse cose della vita si notava. Però ricordo in un preseason che mi ha regalato un iPhone e mi ha trattato alla grande. Adesso gli parlo di tutto. È come uno zio molto colto, che racconta tanti aneddoti. All'ultima cena di squadra si parlava di cibo e nutrizione e ci ha chiesto qual fosse il record di una persona senza mangiare. Nessuno lo sapeva e siamo rimasti sorpresi dalla sua dolmanda. Sa davvero tutto".