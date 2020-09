Morata, il retroscena sull’addio all’Atletico Madrid: rapporto con Simeone rovinato dopo esclusione in partita di Champions

Alvaro Morata è diventato, di nuovo, un calciatore della Juventus. Il centravanti spagnolo è tornato a Torino per vestire la maglia bianconera. Ma cosa si nasconde dietro l’addio all’Atletico Madrid? Stando alla ricostruzione di Marca, il rapporto con il tecnico Simeone sarebbe una delle cause della rottura.

Morata: retroscena su addio all’Atletico Madrid

Secondo quanto si apprende, Morata era stato scelto da Simeone per essere il titolare dell’Atletico Madrid. Il bomber, dal canto suo, si era confermato ad alti livelli come testimoniano i suoi numeri in termini di gol con il ruolo di miglior realizzatore della squadra. Peccato, però, che a seguito del ritorno di Diego Costa – operatosi per un’ernia -, la titolarità fissa di Morata è venuta improvvisamente a mancare. Questo è stato un fattore determinante per far riflettere il giovane attaccante.

Fattore determinante, in quest’ottica, l’esclusione dalla formazine titolare nella gara contro il Lipsia in Champions League. Partita dove il Colchoneros sono stati sconfitti ed eliminati dai tedeschi. In quell’occasione, Morata era stato escluso dall’undici di partenza, e Simeone gli aveva concesso solo gli ultimi venti minuti di gara. Proprio quella scelta tecnica avrebbe contribuito a far pensare all’addio al centravanti. Detto, fatto. A distanza di pochi mesi, Morata ha scelto la Juventus e non ci ha pensato due volte…