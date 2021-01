Morata, la stoccata della ex: “Non credo abbia mai accettato che l’abbia lasciato…”

Alvaro Morata ormai ha la sua famiglia. Felicemente sposato con Alice Campello è anche padre di tre bellissimi bambini. Eppure, in Spagna, c’è chi ancora si ricorda di una relazione tra il bomber spagnolo della Juventus e la nota dottoressa Carla Barber. I due, ancora adolescenti, avevano avuto una love story che non sarebbe finita troppo bene a giudicare da quanto affermato dalla donna su Instagram rispondendo alle domande dei followers.

A Miss Spagna del 2015 è stato chiesto, come mostra anche Marca questa mattina, se avesse bei ricordi della storia avuta con Morata. La sua risposta è stata quasi una frecciata al bomber della Juventus: “Purtroppo non ne ho. Non tanto per quanto mi riguarda, ma per lui. Credo non abbia mai accettato il fatto che l’abbia lasciato”.

Chissà cosa ne penserà l’attaccante che, di certo, non sarà d’accordo anche perché dopo quell’addio ha trovato la felicità con sua moglie e la sua bellissima famiglia.