Morata racconta: “Tevez mi ha reso calciatore”

Parla lo spagnolo della Juventus

TEVEZ - "Carlos l'ho ringraziato perché non l'avevo mai fatto. Mi ha reso calciatore, sono arrivato qui a 21 anni con poca esperienza e all'inizio mi ha guardato male qualche volta, mi ha detto anche delle cose quando non gli passavo la palla. Per me è uno dei giocatori più forti di sempre, ha tecnica e qualità, può buttare giù i muri o costruirne", ha spiegato Morata. "Per me ci saranno pochi giocatori così nella storia: poteva vincere una partita da solo o mettersi la squadra sulle spalle. L'ho ringraziato, mi ha detto che era felice di vedermi e che non si aspettava che avessi il fisico per giocare a sinistra. Poi abbiamo parlato di tante cose, lui sa che sono migliorato tanto in quell'anno che ho giocato con lui".