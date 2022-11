Morata: “Sentivo di avere tutta la Spagna contro. Grazie a Luis Enrique…”

QATAR 2022 - "Siamo molto felici per la vittoria con la Costa Rica, ma ora è passata. Inizia il nostro vero Mondiale. Quelli sono tre punti e un ammontare di gol che potranno aiutarci molto se la qualificazione dovesse complicarsi". Morata ha poi parlato del suo impiego: "Non mi interessa giocare di più o di meno degli altri. Sono al Mondiale: non importa se non devo giocare di più, mi interessa vincerlo".

CT - L'attaccante ha poi parlato dell'importanza di Luis Enrique, per la squadra e per lui personalmente: "Ci sono momenti in cui scherza con noi, ma ci aiuta sempre, nella buona e nella cattiva sorte. In quelli cattivi fa sentire quelli che non giocano uguali o addirittura più importanti di quelli che giocano". E ancora: "Lui mi ha aiutato molto. È difficile da spiegare. Si è fidato di me nel momento più difficile, non solo della mia carriera, perché ho avuto altri momenti difficili, ma anche della mia vita personale. Sentivo di avere un intero Paese contro di me, era una situazione molto difficile e lui si è messo lì e mi ha difeso contro tutti. Cerco solo di restituirgli la fiducia e tutto ciò che ha fatto per me".