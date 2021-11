Morata trascina la Spagna al Mondiale: gol alla presenza numero 50 e festa social

"La Spagna deve essere sempre al Mondiale"

Redazione ITASportPress

La Spagna batte la Svezia sul gong della partita decisiva per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Bastava un pari, ma una rete di Alvaro Morata ha dato il bottino pieno agli uomini di Luis Enrique. Festa grande tra le Furie Rosse ed in modo particolare per l'attaccante della Juventus che è stato celebrato anche via social dalla Federazione iberica.

50, le presenze di Morata con la Spagna e la bellezza di 23 reti, una in più di quella inizialmente segnalate proprio dal profilo degli spagnoli che non potevano aspettarsi l'ingresso in campo e un gol da 3 punti del bomber negli ultimi 30 minuti di gioco.

Un gol vittoria che lo stesso centravanti ha voluto festeggiare dopo il match sottolineando, ai media spagnoli, l'importanza del lavoro di tutti i giorni: "È una grande notizia per noi essere al Mondiale. La strada da percorrere è lunga, ogni volta che ci sono delle convocazioni c’è sempre molta tensione e ora non voglio festeggiare più del necessario. La Spagna ai Mondiali deve esserci sempre", ha detto Morata. "Ogni partita è difficile, affrontiamo squadre molto ben organizzate, siamo felici perché ci saremo e perché invece ci sarà una grande squadra che potrebbe lottare per vincere il Mondiale che invece sarà esclusa. Bisogna lavorare duro nel proprio club per avere questa possibilità. Abbiamo sofferto tutti insieme e quando questo succede è molto difficile per noi perdere".