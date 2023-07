Non fa giri di parole l'ex storico presidente dei nerazzurri relativamente al recente caso Lukaku che ha coinvolto Chelsea, Inter e Juventus.

Fa ancora molto discutere il recente caso Lukaku che ha coinvolto, in modo diverso, Chelsea, Inter e Juventus. L'ex patron dei nerazzurriMassimo Moratti, intervistato da Sportpaper, ne ha parlato senza particolari peli sulla lingua sottolineando la sorpresa per questa situazione ma, in un certo senso, anche una sorta di normalità nel comportamento della Vecchia Signora nella sua manovra "di disturbo" evidentemente efficace.