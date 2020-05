Moratti: “Dispiace per le parole di Chiellini su Balotelli”

Ore calde per il calcio italiano. La ripresa della Serie A dopo l’emergenza coronavirus potrebbe essere decisa nelle prossime ore. Intanto, il calcio nostrano è stato scosso dalle recenti parole del capitano della Juventus Giorgio Chiellini che, a seguito della pubblicazione del proprio libro, ha tirato un duro attacco nei confronti di Mario Balotelli e Felipe Melo sui ex compagni in Nazionale e in maglia bianconera. A commentare questa querelle e a dire la sua sulla possibile ripartenza del campionato, ci ha pensato Massimo Moratti, ex patron dell’Inter, ai microfoni di Rai 2 nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva.

Chiellini e Balotelli, il pensiero di Moratti

Massimo Moratti si è soffermato prima di tutto dal lato umano della vicenda che ha visto coinvolto i due calciatori, ex compagni in Nazionale: “Sono situazioni da evitare”, ha commentato l’ex presidente dell’Inter. “Mi è dispiaciuto, anche perché Chiellini mi è simpatico e so che è un ragazzo intelligente e per bene. L’idea che si sia sfogato così non me l’aspettavo. Mi spiace anche per Balotelli. Mario è un bravo ragazzo. Mi dispiace che venga sempre trattato in questa maniera”, ha concluso sul tema l’ex patron nerazzurro.

Ripresa Serie A: i dubbi

Ma non solo le vicende extra campo, Moratti ha parlato anche della ripartenza della Serie A dopo averlo fatto anche in precedenza: “Tutti abbiamo voglia di vedere il calcio perché è bello, ci appassiona e ci lega a sentimenti forti”. Nonostante questo, però, l’ex patron nerazzurro mostra qualche perplessità. “Credo sia normale che le autorità abbiano paura a far partire le manifestazioni e far finire il campionato. Lo stesso Ministro dello Sport ha un senso di responsabilità molto forte”. Poi, un commento anche sul mercato che riguarda l’Inter e Lautaro Martinez: “Credo che sarebbe ottimo per l’Inter trattenere Lautaro, ha un grande potenziale e c’è curiosità per come si sviluppa, ancora non si è espresso del tutto. Ha grandi doti, e vicino a Lukaku si può sognare”.