Moratti e il ritorno di Mourinho a San Siro: “Nessuno può cancellare quanto fatto”

Parla l'ex presidente dell'Inter

Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di quello che sarà il ritorno di José Mourinho a San Siro in occasione della sfida di questa sera tra Inter e Roma per la Coppa Italia .

EMOZIONE - "Sarà un’emozione grandissima accoglierlo nel suo San Siro. Sarà come fare un tuffo nei ricordi, per me, ma per tutti gli interisti", ha detto Moratti con la sua solita grande passione verso i colori nerazzurri. "Siamo diventati quasi la stessa cosa e nessuno potrà mai cancellare. Sentirà nel cuore un’emozione diversa. Gli salteranno in mente i momenti che ha vissuto là dentro, poi inizierà però la partita vera e propria e credo che bisognerà stare molto attenti. Il pubblico sarà un po’ curioso di capire l’effetto che fa trovarselo da avversario, ma lo accoglieranno come. Gli va dato il giusto tempo, la piazza è differente e forse anche più difficile. Tutti facciamo e faremo sempre un po’ il tifo per lui. Sarebbe stato più bello se fosse rimasto più a lungo all’Inter".