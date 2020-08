Moratti fa sognare l’Inter: “Messi? Questo è il momento giusto per prenderlo”

Lionel Messi via dal Barcellona. Questo il tormentone delle ultime settimane che vede l’Inter diretta interessata e principale candidata ad accogliere La Pulce in caso di addio dai blaugrana. Tanti i rumors sul conto dell’argentino e tanti i pareri illustri di grandi protagonisti del mondo del calcio che sembrano indirizzarsi verso la reale possibilità che questo mega trasferimento avvenga davvero. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha confermato ai microfoni di Tuttosport, che questo particolare momento del numero 10 in Catalogna potrebbe essere quello giusto per provarci.

Moratti: “Messi all’Inter? Questo è il momento giusto”

“​Senza dubbio credo che ora più che mai ci siano maggiori possibilità di poterlo prendere”, ha detto Moratti relativamente all’affare Messi-Inter. “È altrettanto indubbio che si tratti di un giocatore straordinario, però non si può dimenticare che prenderlo sarebbe un sacrificio grandissimo da parte della società. Per questo prima di intavolare una trattativa simile bisogna valutare bene se è il caso di affrontare un percorso economicamente molto impegnativo. Non bisogna essere superficiali nel dire ‘allora prendiamo Messi’. Prima ci devono esser le condizioni per affrontare questo meraviglioso sogno”.

