Moratti, la moglie: “Interspac? Ci stiamo pensando…”

La signora Moratti apre all'ipotesi di unirsi all'iniziativa di Cottarelli

Il progetto Interspac, l'azionariato popolare guidato dal prof. Carlo Cottarelli, potrebbe presto accogliere un ospite illustre. Parliamo dell'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. La conferma arriva da sua moglie Milly che ai microfoni dell'agenzia Dire ha dichiarato: "Se ci stiamo pensando? Certo. Ora ci informeremo bene, ma bisogna capire come l’Italia si comporta nei confronti dell’azionariato popolare. In Spagna non hanno nessun problema. Per noi l’Inter è sempre stato un modo per relazionarsi con la gente. Quando Massimo era arrivato avevamo anche pensato all’azionariato, ma allora le leggi italiane erano così svantaggiose che era difficile poi andare avanti col Cda. Conosco bene Roberto Zaccaria (tra i soci di Interspac, ndr) e penso che stia facendo la cosa giusta". In precedenza proprio Zaccaria aveva manifestato la volontà di accogliere l'ex patron dell'Inter cosa che adesso potrebbe davvero accadere...