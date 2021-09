Moratti: “Mourinho porta felicità, Mancini emozione”

Il commento dell'ex presidente dell'Inter e il "confronto" tra Mourinho e il CT Mancini

Emblematico il titolo scelto dal quotidiano "Mou porta felicità, il Mancio l'emozione". Dalle parole di Moratti si comprendere il motivo: "Mou? Sono felice per lui, che ha avuto un'opportunità bellissima, e per i romanisti. José dà una fiducia pazzesca ai suoi tifosi, e sono certo, anzi lo so, che ormai tutti si svegliano la mattina e sono felici, perché hanno Mourinho allenatore. Lui fa questo effetto. Il suo incastro con Roma mi sembra già perfetto". E sul CT dell'Italia: "Mancini? Il Mancio è bravo bravo. Agli Europei ha compiuto un'impresa meravigliosa, magari non sarà la prima. E' un uomo che ha talento, da sempre. Da allenatore ha imparato a dominare l'emotività, ora ha sempre la mossa o la parola giusta. Lo ammiro. Ed è una persona affettiva, gli piace vedere i sentimenti che vengono alla luce, e ha una qualità importante: è uno che sa commuoversi".