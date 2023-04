Moratti non fa sconti all’Inter: “Inzaghi un problema. Conte? Garantisce vittorie”

Abbastanza diretto l'ex patron sulle responsabilità di questo momento negativo in casa nerazzurra: "Inzaghi è il problema? Certamente rappresenta un problema perché è lui l'allenatore che si è preso la responsabilità di portare avanti la squadra", ha detto Moratti. "I risultati non gli stanno dando ragione. Ciò che mi è dispiaciuto è che c'è una notevole mancanza di grinta. Sembrava una bellissima gara amichevole. Non c'era quel 'devo vincere a tutti i costi', non ho percepito questo. Era una partita importante, è decisivo per l'Inter andare in Champions l'anno prossimo".