Moratti: “Non ricompro l’Inter e non c’è bisogno di cambiare nome e logo…”

“L’Inter può permettersi sempre di pronunciare la parola scudetto”, parola di Massimo Moratti. Lunga ed interessante intervista rilasciata dall’ex patron nerazzurro ai microfoni di Tuttosport. Non solo Serie A, ma anche vicende societarie e la recente notizia del cambio di nome e logo da parte del club.

Moratti: scudetto, nome e logo Inter

Parte subito dal big match di domenica vinto dall’Inter contro la Juventus: “È una bella sensazione aver battuto i bianconeri, perché dà l’idea che la squadra è presente e che possa puntare a qualcosa di importante. La Juventus era senza dubbio la squadra che faceva più paura, senza sottovalutare il Milan. Scudetto? L’Inter può permettersi sempre di pronunciare la parola scudetto. Poi, per scaramanzia, uno sta attento nel farlo”, ha detto Moratti.

Sulla società, le ipotesi di tornare alla guida dell’Inter e la recente notizia sul cambio nome e logo: “Non ho mai pensato di riprendere l’Inter. Certi club hanno dimensioni che non possono più essere gestiste da una sola persona. Zhang via? Se fosse così, mi spiacerebbe molto perchè sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste, che fosse una famiglia a condurre le danze con una capacità finanziaria notevole legata a un’industria importante e ben ramificata alle spalle. Questo era il meglio che l’Inter potesse trovare: non un fondo, ma una famiglia”.

Poi una chiosa sul cambio nome e logo da parte dell’Inter nei prossimi mesi: “Una volta eravamo in Austria per una partita di Coppa e c’era scritto sul tabellone ‘Inter Milan’. Parlai con i dirigenti della squadra avversaria chiedendo loro di togliere Milan e loro lo tolsero. Questo perché l’Inter è conosciuta come Inter, non c’è bisogno di una aggiunta di quel tipo“.