Moratti: “Pericoloso rincorrere questo campionato, pensiamo alla prossima stagione”

Stop al campionato per pensare alla prossima stagione. Questo il pensiero dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervenuto ai microfoni di Radio 24.

STOP – “Dobbiamo prepararci alla nuova stagione, rincorrere questo campionato è pericoloso oltre ad essere una perdita di tempo. La crisi che stiamo attraversando obbligherà tutto il mondo a ripensarsi: le industrie e i governi dovranno rivedere i budget. Il calcio è fatto per far sognare la gente e la pazzia per comprare un calciatore caro ci sarà sempre. Le cifre caleranno, ma saranno comunque molto diverse da quelle della gente comune”.

