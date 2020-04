Moratti precisa e sogna: “Messi? Idea da tifoso. E che coppia con Lautaro…”

Le sue parole nella giornata di ieri avevano fatto sognare ad occhi aperti i tifosi dell’Inter: Lionel Messi in nerazzurro. Lo aveva detto Massimo Moratti che, intervistato da Mundo Deportivo, ha voluto però fare alcune precisazioni che, se da un lato ridimensionano le sue parole, dall’altro incentivano i fan del club milanese ha sperare.

MESSI E CO – “Messi all’Inter? Devo dire che è il mio sogno da tifoso, solo da tifoso, non comando più nel club. Non ne ho mai parlato con la nuova proprietà”, ha chiarito Moratti che dal canto suo rincara la dose: “Una coppia con Lautaro sarebbe una bomba, magia pura ma preciso che ho sempre parlato solo da tifoso, mi è sempre piaciuto e da presidente l’ho sempre seguito, ma non ne ho mai discusso con l’attuale proprietà. Io non comando più nel club”. E ancora su Lautaro Martinez: “Mi piace molto Lautaro, un calciatore importante che ha gol, fantasia, di quelli che non ti stanchi di vedere”.