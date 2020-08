Moratti: “Suning può prendere Messi. Eliminazione Juventus? Uscita col Lione mica col Psg…”

Massimo Moratti torna a parlare di Inter e di calcio giocato in riferimento non solo ai nerazzurri. L’ex patron del club milanese ha rilasciato un’interessante intervista al Quotidiano Sportivo tornando sulle Coppe e sui rumors di mercato che riguardano Lionel Messi…

Moratti: “Messi possibile per Suning. Su Atalanta e Juventus…”

Parlando di Inter, tra mercato e sogno Europa League, Moratti ha commentato: “Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate”, ha detto l’ex patron. “Ma una cosa la so con certezza: per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Lionel Messi a Milano”. E sulla Coppa: “Non sarà facile per l’Inter. Sono rimaste quattro squadre molto competitive. Ci spero, essere l’ultimo presidente italiano ad aver alzato una Coppa quasi mi pesa. Poi sono amico di Steven Zhang quindi…”.

E sulla Champions League e il cammino di Atalanta e Juventus: “Mbappé fa venire in mente Garrincha, il compagno di Pelé. Quando parte palla al piede, puoi solo sparargli, sempre se riesci a metterlo nel mirino. E poi Neymar, ha giocato a tutto campo, come non faceva da tempo. Ecco, perdere contro gente così non è un disonore”, ha detto Moratti sulla Dea eliminata dal Psg. “La Juve? Beh, un conto è essere eliminati dal Psg, altra cosa andare a casa contro la settima classificata del campionato francese. Non c’è paragone. All’Inter per rivincere la Champions aspettammo 45 anni, la Juve è alle soglie delle nozze d’argento con il digiuno, magari fa prima di noi…”.

