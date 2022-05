Moratti tra passato e presente: “La Champions del 2010 e la sfida scudetto di oggi. Inter, ci spero”

Tra passato e presente, l'ex presidente dell'Inter ricorda e spera che le cose possano andare bene per i colori nerazzurri

Raggiunto da Radio Uno Rai nel corso di 'ExtraTime', l'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti è tornato a parlare di quel fantastico 22 maggio 2010 e del Triplete conquistato dalla sua squadra. Non solo.

Quella data, che coincide con l'ultima giornata di Serie A di quest'anno, fa emergere maggiori speranze in chiave scudetto. "Mi ricordo la concentrazione e soprattutto la serenità con cui la squadra ha affrontato quella partita (la finale di Champions del 2010 ndr). Non ci hanno fatto soffrire. È stata una festa e per questo sarò sempre grato ai giocatori e a Mourinho che hanno portato a casa un successo incredibile senza farci soffrire all'ultima partita. Al di là del fatto di essere un professionista serissimo e un ottimo allenatore, lui riesce a creare un'empatia all'interno della squadra e a guadagnare la fiducia di tutti: giocatori, dirigenti, medici, presidente".