Morde i genitali dell’avversario, calciatore sospeso per 5 anni

Ha dell’incredibile quello che è successo a novembre nel nord-est della Francia. Dopo una partita tra Terville e Soetrich, due squadre di dilettanti, è scoppiata una maxi rissa nel parcheggio dello stadio. I motivi che hanno scatenato lo scontro non sono chiari, ma durante la rissa un giocatore ha morso il pene dell’avversario.

A renderlo noto è la La Republicain Lorrain. A compiere il gesto inaudito è stato un giocatore del Soetrich che dopo 3 mesi si è visto infliggere una squalifica di 5 mesi. Il giocatore del Terville invece se l’è cavata con 12 punti di sutura. Per il Terville però è arrivata anche la beffa. La società infatti ha ricevuto una multa di 200€ per non aver adempiuto alle norme di sicurezza.