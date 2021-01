Morgan De Sanctis vittima di un grave incidente stradale: è in terapia intensiva

Gravissimo incidente stradale per l’attuale dirigente della Roma Morgan De Sanctis ex portiere giallorosso e anche del Napoli. Nella notte l’uomo, classe 1977 è restato coinvolto in un incidente automobilistico su via Cristoforo Colombo. L’ex estremo difensore, in queste ore, è stato sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale Agostino Gemelli a seguito di un’emorragia all’addome. L’operazione avrebbe avuto esito positivo con l’uomo che avrebbe subito l’asportazione della milza.