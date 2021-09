Morte Bryan Dodien, il dolore di Pogba: “Non ti dimenticherò mai”

La giovane promessa del settore giovanile della Juventus è morta nelle scorse ore

Il giocatore francese, ora al Manchester United, non ha dimenticato il piccolo ragazzo col qualche in passato aveva condiviso alcuni momenti davvero molto emozionanti: "La notizia più triste di tutte. Tutti i miei pensieri e le mie preghiere sono per quello che ti erano più vicini", ha scritto Pogba. "Perdere una persona casa non è mai facile, non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio. RIP Bryan, ci mancherai".