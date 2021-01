Morte Maradona e firme falsificate, sua figlia Dalma non ci sta: “Chi ha presentato il dottor Luque a mio padre?”

Hanno destato tanto clamore le recenti rivelazioni in merito ad una serie di documenti riferiti a Diego Armando Maradona che presentavano delle firme falsificate, probabilmente ad opera del dottor Luque, medico personale del Diez. Gli sviluppi che stanno prendendo le indagini, ancora in corso, hanno provocato anche lo sfogo dei figli dell’ex Pibe de Oro. Su tutte Dalma che sui social ha avuto parole molto dure nei confronti di chi circondava suo padre.

Lo sfogo di Dalma Maradona

Attraverso una serie di stories su Instagram, Dalma Maradona se l’è presa con il medico Luque e con l’avvocato Morla: “Chi ha presentato il Dr Luque al mio papà? E perché? Oppure qua continuiamo a fare tutti i co***oni?”, ha scritto la ragazza. “L’unica cosa che dirò è che né io né mia sorella, scenderemo mai a patti con qualsiasi cosa abbia a che fare con Morla… e la gente che lo farà dovrà prendersene la responsabilità quando tutto uscirà alla luce del sole! Poi non li vorrò vedere piangere e dire che non sapevano chi fosse perché era ben chiaro fin da subito. Uno per uno!”.