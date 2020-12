Morte Maradona, la figlia Dalma contro l’avvocato Morla: “Sei un topo immondo”

Non si placano le notizie su Diego Armando Maradona e la sua morte. Ogni giorni si arricchisce di dettagli o di ulteriori notizie relative alle sue ultime ore. Questa volta a far parlare è sua figlia Dalma che ha voluto sfogarsi duramente con l’avvocato del Pibe de Oro Matias Morla. Una stories su Instagram che lascia poco spazio all’immaginazione.

Dalma Maradona contro Morla: “Un topo immondo”

“Matias Morla la tua giustizia sarà sociale!”, ha esordito Dalma Maradona con una stories Instagram. “Continua pure a inviare audio, chiedi il sostegno e la difesa dei miserabili come te. Tutti sanno come sono andate le cose. Piuttosto mettici la faccia e rispondimi, codardo. Io non mi fermerò. Mi chiamano amici giornalisti per raccontarmi che Matias è pazzo e invia audio vecchi alla stampa. Se sei davvero così suo amico, smetteresti di esporlo così. Sei un topo immondo…”.