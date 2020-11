Morte Maradona, la telefonata del medico Luque al 911 conferma ritardo soccorsi (audio originale)

Il giornale argentino El Dia ha avuto accesso a un audio esclusivo: il momento in cui il medico personale di Diego Maradona, Leopoldo Luque, chiama un’ambulanza. La chiamata è al 911 e si sente il professionista che dice: “Potete inviare un’ambulanza urgente nel quartiere di San Andrés?” Dopo aver indicato che si tratta del lotto 45. Quando ha dovuto spiegare il motivo della chiamata, Luque sostiene che “c’è una persona che è, apparentemente, con un arresto cardiorespiratorio e c’è un medico che lo cura”. “È un uomo e ha 60 anni” risponde Luque alle rigorose domande sul sesso e sull’età del paziente. L’audio si conclude con la domanda sul nome di chi stava chiamando: “Leopoldo Luque”. Questo documento è fondamentale per stabilire che è Luque a chiamare l’ambulanza, quando non era sul posto e coloro che erano con Diego presso la casa nella zona di Nordelta non lo hanno fatto immediatamente. In altre parole, di fronte a una situazione estremamente grave come un arresto cardiorespiratorio, hanno prima contattato il medico personale e poi comunicato con il sistema di emergenza. Secondo El Dia, il dottor Leopoldo Luque, medico di famiglia, è un altro uomo che inizierà ad essere osservato dalla Giustizia e dalla famiglia, in particolare. A molti non è piaciuta la sua eccessiva presenza sui media e la sua gestione della grave situazione di salute è in dubbio. Il dottor Alfredo Cahe, l’ex medico di Maradona, ha detto pubblicamente che Diego non avrebbe dovuto essere dimesso e che avrebbe dovuto essere ricoverato in una clinica. Questo lo avrebbe salvato? Domanda a cui nessuno saprà rispondere. Per ora si registra la rabbia dei famigliari di Maradona che ieri non hanno fatto entrare Luque alla Casa Rosada per la veglia segno che d’ora in poi dovrà dare spiegazioni.