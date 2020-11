Morte Maradona, medico indagato per omicidio colposo ma spiega: “Diego triste aveva rinunciato a vivere”

Si aggrava la posizione del medico personale di Diego Maradona, Luque dopo le deposizioni fatte ai giudici dalle figlie del Pibe de Oro. E’ stata decisa la perquisizione nell’abitazione e nell’ambulatorio del medico e se verranno confermate le irregolarità nel ricovero domestico di Maradona, si potrebbe configurare il reato di omicidio colposo”. Le perquisizioni sono state ordinate dal procuratore di Benavidez Laura Capra e dai giudici e dai procuratori aggiunti di San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Irribaren: “Dobbiamo determinare se durante il ricovero domiciliare ci sono state irregolarità”, hanno spiegato i giudici. Il riferimento è all’assenza di attrezzature adeguate (defibrillatore, ambulanza fissa fuori casa, presenza fissa di un medico specializzato) e l’ipotesi di una somministrazione errata di farmaci. Quello che sembra comunque certo (e potrebbe essere un’aggravante) è che Luque non era presente nella casa di Tigre al momento della morte di Maradona, avvenuta alle 12 argentine (le 16 italiane) di mercoledì 25 novembre. Insieme a Luque, sostengono alcun fonti, potrebbero rientrare nell’indagine anche il medico-psichiatra che prescriveva i farmaci a Maradona e una persona, non meglio precisata, che si trovava in casa al momento del decesso.

Luque però nel corso di una conferenza stampa ha respinto le accuse a suo carico: “Non mi biasimo per nulla. Sono orgoglioso di quello che è stato fatto per Diego”, ha detto il dottore, in lacrime, rivolgendosi alla stampa nella sua casa di Adrogué, a Buenos Aires, dove questa mattina polizia e investigatori giudiziari hanno compiuto l’irruzione. “Se sono responsabile di qualcosa, è di averlo amato e migliorato la sua vita fino all’ultimo”, ha detto in una conferenza stampa improvvisata nel giardino della sua casa ad Adrogué.

In merito all’indagine giudiziaria, il medico ha affermato che fornirà tutti i dati necessari, ma ha riconosciuto di essere stato colto di sorpresa. “Con Diego ho fatto del mio meglio, ho tutto da mostrare. Penso che Diego abbia rinunciato alla lotta di vivere. Abbiamo fatto tutto ma lui viveva triste. Ero molto solo e niente lo rendeva felice. Gli mancavano molto i suoi genitori. Voleva stare da solo. I parenti hanno fatto tutto il possibile. Non riuscivo proprio a gestire Diego.”

Alla fine, il medico ha reso pubblico che il rapporto di Maradona con i medici era molto difficile. “Li odiava, odiava me stesso”, ha detto.