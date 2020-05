Morte Rinaldi: funerali rimandati per troppo afflusso di persone

”I funerali di Andrea Rinaldi si terranno martedì 19 maggio alle ore 15.30 al Centro Sportivo ”Giancarlo Vago” a Cermenate, in provincia di Como”. Questo l’annuncio del Legnano Calcio sui propri canali ufficiali anche social. Le cerimonia funebre prevista per il giovane calciatore 19enne recentemente deceduto a causa di un aneurisma è stata rinviata a causa dell’ingente numero di persone che avrebbero partecipato all’ultimo saluto del giocatore.

A darne la notizia è stata proprio la società Lilla che ha spiegato: “Il Prefetto di Como ha annullato le esequie previste a causa dell’importante afflusso di persone previste ai funerali che non avrebbe permesso il rispetto delle norme anti-Covid-19”. La nuova data alla prossima settimana potrebbe essere stata decisa anche in vista dell’allentamento delle norme previsto per il prossimo lunedì 18 maggio.