Morte Rinaldi: il Legnano ritira la sua maglia

Dopo la tragica notizia della sua morte, il Legnano rende omaggio ad Andrea Rinaldi il calciatore di 19 anni scomparso tragicamente nelle scorse ore a causa di un aneurisma. La società ha voluto compiere un grandissimo gesto nei confronti del ragazzo e dei suoi cari ritirando la maglia numero 8 vestita dall’ex Atalanta. La casacca verrà poi consegnata alla famiglia.

Il gesto del Legnano per Rinaldi

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la squadra Lilla ha voluto spiegare: “Il Legnano e i suoi tifosi si preparano a dare l’ultimo saluto ad Andrea Rinaldi. Le esequie del nostro indimenticabile campione si terranno giovedì (14 maggio ndr) alle 15.30 allo stadio di Cermenate, in via Montale: l’attesa autorizzazione delle autorità è arrivata e visto l’enorme spazio questo consentirà, sempre ne rispetto delle norme anti Covid-19 (mascherine, distanza minima e controllo delle forze dell’ordine) di partecipare al funerale senza la limitazione di numero imposta invece da una cerimonia in chiesa. La camera ardente sarà allestita nella palestra antistante lo stadio e sarà aperta nell’intera giornata di mercoledì e giovedì mattina”.

Vestito con fede e colori Lilla

Ma c’è di più. Il Legnano, nello stesso comunicato, ha reso noto come la madre di Rinaldi si sia resa disponibile ad un gesto di grande fedeltà: “Un gesto toccante della madre resterà nei cuori dei tifosi lilla: la salma di Andrea è stata composta con la tuta de Legnano. Una dimostrazione di amore che non dimenticheremo mai. Il Legnano renderà a sua volta un grande tributo ad Andrea: la maglia numero 8 sarà ritirata e consegnata alla famiglia. Nessuno potrà più indossarla, sarà per sempre la maglia di Andrea Rinaldi”.