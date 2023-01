Morte Vialli, la lettera dalla Juventus: “Che tristezza infinita”

Dopo la morte di Gianluca Vialli sono tanti i messaggi che arrivano da tutto il mondo del calcio. In questi minuti anche quello della Juventus , sua ex squadra, che sul proprio sito ha voluto dedicargli una lettera:

Siamo stati con te da sempre, Gianluca: da quando arrivasti nel 1992 e fu amore a prima vista. Eri uno dei primi tasselli di una Juve che sarebbe tornata, proprio con te, in cima all’Europa. Di te abbiamo amato tutto, ma proprio tutto: il tuo sorriso, il tuo essere contemporaneamente campione e leader, in campo e in spogliatoio, il tuo essere adorabilmente guascone, la tua cultura, la tua classe, che dimostrasti fino all’ultimo giorno in bianconero.