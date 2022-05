Morto a 29 anni l’ex Ajax e Twente Lukoki. Giocò contro il Milan. Cordoglio Udinese

Non si conoscono ancora le cause del decesso

E' morto all'età di 29 anni l'ex esterno dell'Ajax Jody Lukoki. La causa del decesso non è stata accertata, si sa che era senza club e si stava riprendendo da un infortunio al legamento crociato. La sua ultima esperienza calcistica è stata in Olanda al Twente, club che ha lasciato nel febbraio 2022. Il nativo della Repubblica Democratica del Congo ha esordito con l'Ajax nel 2011 e ha collezionato 39 presenze con il club di Amsterdam, dove ha vinto tre volte il titolo olandese senza mai essere un titolare. Dal 2015 al 2020 ha giocato per il Ludogorets, vincendo 4 volte il campionato bulgaro. Lukoki affrontò il Milan col suo Ludogorets nell'Europa League del 2018. L'Udinese sui social ha espresso il proprio cordoglio per lo sfortunato calciatore.