Morto Anele Ngcongca in un incidente stradale: aveva giocato in Europa e per la Nazionale del Sudafrica

È morto Anele Ngcongca, calciatore della nazionale del Sudafrica e con un passato in Europa. La tragica scomparsa del 33enne centrocampista difensivo è avvenuta questa mattina a seguito di un incidente stradale. Tra le squadre in cui aveva militato il giocatore si ricordano, in Europa, anche Genk e Troyes.

Morto Anele Ngcongca

Anele Ngcongca aveva fatto ritorno in patria legandosi alla compagine del Mamelodi Sundowns, squadra molto quotata in Sudafrica. Con la Nazionale, invece, il giocatore aveva totalizzato ben 50 presenze ufficiali. Secondo le informazioni in possesso ora dai media, l’incidente che lo ha visto morire sarebbe avvenuto alle prime luci di questa mattina.

Sui social arriva anche il messaggio del Genk col quale il calciatore aveva giocato per diversi anni collezionando oltre 200 presenze. Da quanto risulta, il 33enne era andato a Durban per stipulare un contratto con l’AmaZulu, club al quale avrebbe dovuto legarsi in prestito. Purtroppo, però, una tragedia lo ha portato via al mondo intero che adesso lo piange e lo ricorda.