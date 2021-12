Morto il 23enne Cacic svenuto in allenamento. Aveva giocato in Italia

Il difensore aveva vestito la maglia dell'Isernia

Il difensore croato Marin Cacic è morto oggi pochi giorni dopo essere svenuto in allenamento per problemi cardiaci. Al ragazzo 23enne era stato diagnosticato dopo il collasso uno scompenso cardiaco e qualche ora dopo il ricovero è entrato in coma. I medici croati non sono riusciti a strapparlo alla morte. L'annuncio è stato dato dal club per il quale giocava e cioè l'NK Nehaj – Senj, un club della terza divisione croata. Cacic era un difensore che dopo aver iniziato a giocare a Fiume all'età di 19 anni è stato ingaggiato dal NK Nehaj-Senj, ma ha avuto una esperienza anche in Italia, dove disputò una stagione in Serie D con l'Isernia. Il suo ultimo club dopo aver dato la tragica notizia ha invitato nuovamente chiunque a dedicare un pensiero a Marin Cacic, e ha pubblicato una bella foto in cui lo si vede immortalato a Napoli. Il post l'NK Nehaj-Senj inizia così: "Addio caro. Addio caro amico mio, hai organizzato la separazione senza la nostra volontà, senza una lettera d'addio".