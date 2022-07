Morto il polacco Kupcewicz: fece tremare Zoff nel Mondiale del 1982

Lutto nel mondo del calcio. E' morto l'ex nazionale della Polonia, Janusz Kupcewicz all'età di 66 anni e questa mattina è stato l'ex compagno di squadra, Zbigniew Boniek su Twitter a comunicarne la comparsa. In Italia i meno giovani ricordano lo sfortunato ex centrocampista polacco per la partita giocata dalla Polonia contro l'Italia in semifinale del campionato del Mondo del 1982 a Barcellona. Dopo il vantaggio di Paolo Rossi, la Polonia sfiorò il pareggio con un bolide su punizione di Kupcewicz che fece tremare il palo della porta difesa da Dino Zoff. L'Italia poi raddoppiò nella ripresa sempre con "Pablito". Ma Kupcewicz poteva anche venire in Italia e giocare in Serie A nella stagione 1983/84. L'allora presidente del Catania, Angelo Massimino stava per portarlo alle pendici dell'Etna e consegnarlo al tecnico Gianni Di Marzio. Fu celebre la frase detta ai cronisti dal pittoresco "Presidentissimo" rossazzurro: "Trattiamo quel giocatore di cui ancora oggi Zoff guarda il palo". Durante la sua lunga carriera professionale Kupcewicz ha militato in tanti club ma la sua pagina più bella è stata scritta al Mondiale del 1982 con la Polonia che arrivò terza avendo battuto nella finalina la Francia per 3-2 con un suo gol.