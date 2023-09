Morto Lodetti ex calciatore del Milan. L’ultima intervista a Itasportpress sulla Samp

Lutto nel mondo del calcio che colpisce in modo particolare il Milan. E' morto all'età di 81 anni Giovanni Lodetti che fu uno dei grandi protagonisti dell’epopea rossonera negli anni Sessanta conquistando due Coppe dei Campioni e tanti altri trofei. Soprannominato “Basleta”, per il mento pronunciato, è stato uno dei calciatori più iconici e vincenti della sua generazione. Lodetti, spesso e ingiustamente declassato a “gregario” del compagno di squadra Gianni Rivera, era un mediano di lotta ma con ottime doti tecniche. L'ultima intervista ai microfoni di Itasportpress rilasciata lo scorso 17 luglio quando disse la sua sulla Sampdoria altra sua ex squadra. Questo il suo palmares: 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia del Milan, più un Europeo con l’azzurro della Nazionale nel 1968. Lodetti è noto anche per essere stato commentatore televisivo, apprezzato dal pubblico per la sua simpatia, la sua umanità e la sua ironia.