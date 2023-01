Morto Roberto Perrone, il cordoglio del Genoa: “Un grande amico”

Morto oggi, all'età di 65 anni, Roberto Perrone , giornalista e scrittore grande appassionato di calcio e tifoso del Genoa . Era stato firma di giornali come L'Avvenire, Il Giornale e Il Corriere della Sera. Aveva seguito eventi sportivi importanti come Olimpiadi, Mondiali di calcio e tornei di tennis.

Nella sua carriera aveva scritto anche dei romanzi (Zamora, La Lunga, Un odore di toscano), ma anche tante altre opere che toccavano più settori. A ricordarlo in questo giorno triste, il Grifone con un messaggio molto sentito sui propri canali social e precisamente su Twitter: "Un grande amico del Genoa. Questo sei stato sempre per noi. Addio a Roberto Perrone, scrittore, giornalista, uomo di cultura. Grazie Robi delle attenzioni e del tuo tifo per il “Vecchio Grifo”, come piaceva chiamarlo a te", il commento della società.