Mount: “Mi sono vaccinato. L’ho fatto per non perdere altri big match”

Il calciatore inglese ha optato per vaccinarsi contro il Covid-19 dopo essere stato in isolamento in passato e aver saltato partite importanti

Redazione ITASportPress

Mason Mount ha deciso di vaccinarsi e lo ha fatto dopo l'Europeo. Il calciatore del Chelsea e della Nazionale dei Tre Leoni ha optato per proteggersi dal coronavirus ed evitare di dover saltare altre partite come gli era capitato nella fase finale di Euro 2020 quando, a causa del contatto col suo compagno di club Gilmour, si era dovuto mettere in isolamento come da protocollo.

Come riporta Sky Sports, Mount ha detto: "Sì, ora sono vaccinato e ho la doppia dose. Attraversare quell'esperienza, perdere delle partite, partite di alto livello, ha avuto un certo effetto su di me e sulla mia decisione di vaccinarmi. Ma penso che per i giocatori sia un qualcosa di personale. Dipende da come si sentono loro a riguardo. E' un qualcosa di personale. Non penso che si possa costringere nessuno a farlo. Ma ripeto, per quanto mi riguarda, vivere quel momento senza poter giocare mi ha fatto venire voglia di farlo abbastanza rapidamente".