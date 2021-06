Mount pazzo di Modric: “Quando ho chiesto a Kovacic di procurarmi sua maglietta”

Curioso retroscena tra l'inglese e i due croati

Saranno rivali in campo al debutto ad Euro 2020, ma Mason Mount non riesce comunque a negare la profonda stima e ammirazione che ha nei suoi confronti. Parliamo di Luka Modric , centrocampista croato e "idolo" del giovanissimo inglese. Intervenuto dal ritoro della formazione dei Tre Leoni, il calciatore del Chelsea ha raccontato un aneddoto relativo alla stagione appena conclusa quando, nel doppio confronto contro il Real Madrid, ha chiesto al suo compagno blues Kovacic di fare da intermediario per avere la maglia del suo beniamino.

IDOLO - "Sì, ho la maglia di Modric a casa insieme ad altre che colleziono", ha ammesso Mount rispondendo ad una domanda sulla sua ammirazione per Modric. "Ho parlato con Kovacic prima della gara contro il Real Madrid in Champions in questa stagione e gli ho chiesto se poteva aiutarmi ad avere la maglia di Modric. Se poteva chiedergliela per me. Sono riuscito ad averla e lui ha voluto la mia. Kovacic mi ha detto che a Modric piace scambiare le maglie quindi mi ha chiesto la mia. Devo dire che giocare con Modric per me è stato un sogno. L'ho sempre seguito da quando era in Premier League col Tottenham. Quando abbiamo giocato contro in Chelsea-Real sapevo le sue mosse perché l'avevo seguito da tempo. Essere un suo ammiratore ha aiutato. Grazie alle due gare contro i blancos sono cresciuto molto e ho imparato molto".