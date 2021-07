Mourinho: “Calciatori non dormono per giocare a Fortnite. Un incubo…”

In un simpatico botta e risposta sul canale youtube della Roma, il tecnico José Mourinho ha commentato in modo molto simpatico alcune situazioni legate al mondo del pallone ma anche alla sua vita privata. In modo particolare lo Special One si è...

Redazione ITASportPress

In un simpatico botta e risposta sul canale youtube della Roma, il tecnico José Mourinho ha commentato in modo molto simpatico alcune situazioni legate al mondo del pallone ma anche alla sua vita privata. In modo particolare lo Special One si è soffermato su ciò che ama dell'Italia e ciò che invece proprio non riesce ad accettare dei calciatori moderni.

ITALIA E ROMA - "Cosa penso della città di Roma? Storia, potere e passione", ha esordito Mourinho. "Lo stadio Olimpico è fantastico e i tifosi della Roma sono i miei tifosi". Sulle sue abitutini alimentari: "Tre piatti che mi piacciono dell'Italia? Potrei dirne trenta, anche quando stavo a Londra andavo sempre nei ristoranti italiani. Potrei dire piccata al limone, ravioli al pomodoro, ma potrei dirne ancora tanti. Amo il cibo italiano e devo stare attento alla forma".

CALCIATORI - Tornando al calcio, Mourinho ha poi sottolineato un aspetto che proprio non gli piace della vita dei calciatori: "Fortnite? Un incubo. I calciatori stanno svegli tutta la notte a giocare a questa str***ata. E il giorno dopo magari c’è la partita...".