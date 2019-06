Mourinho cambia idea: “Mi vedo più in una Nazionale che in un club, vorrei…”

Lo scorso marzo aveva detto che avrebbe sicuramente allenato un club per la stagione 2019-2020, fissando anche determinati paletti, ma oggi Mourinho sembra aver cambiato idea. Infatti, il tecnico portoghese reduce dall’esperienza al Manchester United ha rivelato a Eleven Sports che si vedrebbe meglio in una Nazionale: “Sì, mai dire mai: mi vedrei di più in una Nazionale per affrontare un Europeo o un Mondiale, mi piacerebbe perché in carriera non mi è mai capitato. Vorrei provare tale esperienza e non per forza alla guida del Portogallo”. Insomma, l’allenatore che ha vinto il Triplete con l’Inter è stato accostato a numerosissime squadre in questi mesi, anche perché, non essendo più stato legato ad una società, ha avuto modo di rilasciare interviste per moltissimi media, facendo parlare molto di sé. Ma in realtà anche quando siede sulla panchina di un club fa molto discutere per le mosse comunicative, tra aspetti che riguardano il campo e le semplici conferenze stampa.