Mourinho: “Depay ha fallito allo United perché ‘infantile’. Ma ora…”

Lo Special One racconta l'olandese

Lo ha avuto come calciatore del Manchester United e ha scelto di dare l'ok alla sua cessione. Parliamo di José Mourinho e di Memphis Depay . Il tecnico portoghese ha parlato a talkSport dell'attaccante olandese e dei motivi per cui in maglia Red Devils ha fallito. Lo Special One lo ha allenato ed è stato testimone di grande talento ma anche di qualche comportamento sopra le righe da parte del classe 1994.

"INFANTILE" - "Ho letto qualcosa su Wayne Rooney che dice che Memphis è andato ad una partita della squadra riserve presentandosi in Rolls Royce e il suo cappello da cowboy", ha esordito Mourinho. "Beh, diciamo che quello era un po' di Memphis e dei suoi comportamenti. Bravo ragazzo, davvero bravo ragazzo. Bravo professionista. Ci tengo a precisarle che è davvero un bravo professionista. La gente può guardarlo e pensare di lui che sia uno che pensa solo alle feste ma è davvero un buon professionista. Soprattutto ora che credo abbia raggiunto la maturità in quel di Lione". "A volte certi giocatori vanno troppo presto nei club più grandi e non sono pronti ad affrontarlo. Non capiscono che nei club più grandi c'è una competizione interna e non puoi giocare tutto il tempo. Ci sono giocatori fantastici che lottano con te per una posizione. E per questa ragione tendono a perdere un po' del loro senso della realtà e diventano un po' infantili. Ecco, penso che questo sia stato quello che è successo a Memphis al Manchester United".