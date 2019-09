Mourinho: “Difficile capire come mai Eto’o non abbia vinto il Pallone d’oro, è stato per anni il top”

Dopo le parole al miele di Samuel Eto’o su José Mourinho, suo allenatore all’Inter e al Chelsea, le parole al miele di Mourinho per il suo ex attaccante: “Difficile capire come mai non abbia vinto il Pallone d’oro – ha detto il tecnico portoghese a Cameroon Radio -, vista la carriera impressionante che ha avuto. L’avrebbe meritato, anche se sono cose che non dipendono da noi. Ha giocato per le migliori squadre nei top campionati del mondo, ha vinto ovunque segnando sempre tanto; in più ha alzato al cielo tre Champions League, andando in gol nelle due finali col Barcellona. Insomma, per vari anni è stato il miglior attaccante del mondo”. E poi, sulla semifinale del 2010 giocata con l’Inter da terzino: “Si è sacrificato contro il Barça per la squadra per aiutarci a vincere. Alla squadra serviva quello”.