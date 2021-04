Mourinho diventa editorialista per il Sun per gli Europei

Lo Special One è da poco stato esonerato dal Tottenham

José Mourinho inizia una nuova avventura. Dopo l'addio al Tottenham , con l'esonero arrivato quasi a sorpresa ad opera degli Spurs che hanno scelto Ryan Mason, lo Special One si prepara ad un ruolo inedito: quello di editorialista per il noto tabloid inglese The Sun.

Ad annunciarlo, lo stesso organo di stampa che sui social e sul proprio sito internet, spiega come il tecnico - grande protagonista con diversi successi tra Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e anche Manchester United - grazie alla sua grandissima esperienza con questi top club, sarà una voce di assoluto spessore per commentare i prossimi europei estivi che vedranno impegnate le squadre Nazionali. "Mourinho metterà a disposizione la sua intelligenza calcistica per il Sunsport. Non puoi perdertelo", con questa frase il tabloid incita i suoi lettori a seguire le prossime avventure del portoghese che, in attesa di una chiamata da parte di qualche squadra, si gode una nuova avventura in un ruolo totalmente nuovo...