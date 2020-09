Mourinho, il gesto per un giornalista che ha perso il padre

Una foto, niente di particolare in sé, ma in realtà un grande gesto motivato da qualcosa di veramente sentito. José Mourinho si dimostra e conferma davvero Special, almeno per il giornalista macedone Igor Aleksandrovic.

Mourinho: la foto in memoria del padre

Il tecnico del Tottenham aveva appena concluso la conferenza stampa in occasione della vigilia del terzo turno dei preliminari di Europa League tra i sui Spurs e i padroni di casa macedoni dello Shkendija quando un giornalista ha attirato la sua attenzione con un ultima domanda. “Devo dirti una cosa per conto di mio padre. Ti porto i suoi saluti, ma lui ora è in paradiso”, ha esordito l’uomo rivolgendosi a Mourinho. “In uno dei momenti in cui la malattia si è aggravata mi ha detto che se mai avessi avuto l’opportunità di vederti dovevo chiederti una foto perché mi ha cresciuto seguendo il tuo percorso di allenatore in qualsiasi squadra e ha sempre avuto un enorme rispetto nei tuo confronti. Se mi permetti una foto con te, la incornicerò e la metterò sulla sua tomba. Se la partita va bene per te e la tua squadra, mi permetterai di farlo?”.

A tale domanda, il portoghese ha risposto subito con i fatti: “La partita non ha nulla a che vedere con questo. Quindi vieni qui e facciamo subito la foto”. Un grande gesto, subito documentato anche dai social del Tottenham. Bravo José!